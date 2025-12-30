В Вышгороде 22 многоквартирных дома с теплом благодаря генераторам

Фото: ГСЧС Киевщины

В Вышгороде Киевской области дополнительно привлекли 14 генераторов, обеспечивающих работу систем теплоснабжения в 22 многоквартирных домах

Об этом сообщила прессслужба ГСЧС, передает RegioNews.

Вышгород уже четвертые сутки находится без света в результате российской атаки.

Спасатели ГСЧС и волонтеры Общества Красного Креста Украины работали всю ночь, чтобы поддержать людей, обеспечить работу пунктов несокрушимости и мощных генераторов.

По состоянию на 8:00 в Вышгороде развернуто 11 палаток и дополнительно привлечено 14 генераторов, которыми обеспечена работа систем теплоснабжения в 22 многоквартирных домах.

В пунктах несокрушимости можно попить горячий чай и кофе, зарядить телефоны, узнать новости и просто посидеть и поговорить с друзьями и соседями, отметили в ГСЧС.

Напомним, накануне местные жители сообщили, что Вышгород без света уже третьи сутки. Кроме того, в городе нет воды и отопления.

Как известно, Россия ночью и утром в субботу, 27 декабря, нанесла массированный удар дронами и ракетами по Киеву и области. В результате атаки погиб мужчина, еще 32 человека пострадали.

В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения света.

Утром 28 декабря ДТЭК сообщили, что правый берег Киева вернулся к стабилизационным графикам отключений света, но на левом берегу еще действовали аварийные отключения.