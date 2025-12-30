13:04  30 декабря
2025 год в Украине завершится морозной и снежной погодой
09:44  30 декабря
Пятеро украинцев погибли в ДТП в Польше: все подробности
08:38  30 декабря
Семейный конфликт на Ровенщине закончился смертью: в ход пошло полено
UA | RU
UA | RU
30 декабря 2025, 10:18

В Вышгороде 22 многоквартирных дома с теплом благодаря генераторам

30 декабря 2025, 10:18
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Киевщины
Читайте також
українською мовою

В Вышгороде Киевской области дополнительно привлекли 14 генераторов, обеспечивающих работу систем теплоснабжения в 22 многоквартирных домах

Об этом сообщила прессслужба ГСЧС, передает RegioNews.

Вышгород уже четвертые сутки находится без света в результате российской атаки.

Спасатели ГСЧС и волонтеры Общества Красного Креста Украины работали всю ночь, чтобы поддержать людей, обеспечить работу пунктов несокрушимости и мощных генераторов.

По состоянию на 8:00 в Вышгороде развернуто 11 палаток и дополнительно привлечено 14 генераторов, которыми обеспечена работа систем теплоснабжения в 22 многоквартирных домах.

В пунктах несокрушимости можно попить горячий чай и кофе, зарядить телефоны, узнать новости и просто посидеть и поговорить с друзьями и соседями, отметили в ГСЧС.

Напомним, накануне местные жители сообщили, что Вышгород без света уже третьи сутки. Кроме того, в городе нет воды и отопления.

Как известно, Россия ночью и утром в субботу, 27 декабря, нанесла массированный удар дронами и ракетами по Киеву и области. В результате атаки погиб мужчина, еще 32 человека пострадали.

В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения света.

Утром 28 декабря ДТЭК сообщили, что правый берег Киева вернулся к стабилизационным графикам отключений света, но на левом берегу еще действовали аварийные отключения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев обстрел ГСЧС Вышгород генератор пункты несокрушимости российская армия
Враг повредил энергообъект на Черниговщине: обесточена часть населенных пунктов
30 декабря 2025, 08:55
В Покровске оккупанты расстреляли семерых мирных жителей – Лубинец
30 декабря 2025, 07:22
Россияне нанесли удар по Запорожью: поврежден объект промышленности, есть пострадавшая
30 декабря 2025, 07:05
Все новости »
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
Мобилизация в 2026 году: кого могут призвать и кто получит бронь
30 декабря 2025, 13:41
В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год
30 декабря 2025, 13:22
Россия превратила мирный Купянск в руины – фото с фронта
30 декабря 2025, 13:08
2025 год в Украине завершится морозной и снежной погодой
30 декабря 2025, 13:04
На Львовщине пассажирский поезд насмерть сбил женщину
30 декабря 2025, 13:01
На Житомирщине мужчина из-за ревности решил взорвать женщину
30 декабря 2025, 12:55
Завершение войны в Украине зависит не от желания Трампа и не от доброй воли Зеленского, а от готовности Путина
30 декабря 2025, 12:52
В Житомире 16-летнего юношу ударило током в троллейбусе
30 декабря 2025, 12:45
На Харьковщине два брата работали на россиян: младший был еще школьником
30 декабря 2025, 12:35
ГПСУ рассказала, где украинцы чаще всего пытаются незаконно пересечь границу
30 декабря 2025, 12:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Пекар
Алексей Гончаренко
Все блоги »