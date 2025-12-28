В Киевской области молодая пара погибла от угарного газа: причиной стал автономный обогреватель

Фото: Facebook/Сергей Болвинов

В Киевской области за последние дни произошло несколько случаев отравления угарным газом, которые привели к гибели людей

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Киевской области, передает RegioNews.

В Ирпене полиция обнаружила молодую пару, которая долгое время не выходила на связь. Мужчина обратился к правоохранителям после того, как не смог дозвониться до своего брата и его девушки.

На месте происшествия полицейские нашли бездыханными молодую пару и их собаку. Предварительно установлено, что трагедия произошла из-за использования автономного газового обогревателя в квартире. Специалисты отмечают высокий риск таких приборов, особенно в условиях недостаточной вентиляции.

Специалисты советуют жителям Киевской области быть осторожными при использовании газовых приборов, регулярно проверять вентиляцию и не оставлять технику без присмотра. Своевременная реакция и соблюдение правил безопасности могут спасти жизнь.

Ранее сообщалось, в Броварах Киевской области произошел чрезвычайный случай, связанный с использованием генератора в жилом доме. Трагедия произошла из-за нарушения правил безопасности.