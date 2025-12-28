15:32  27 декабря
Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Украине
11:55  28 декабря
Заместитель председателя ОП Ирина Мудра задекларировала 250 тыс долл. сбережений в Тель-Авиве
12:10  28 декабря
В каждом селе могут появиться ТЦК: зарегистрирован соответствующий законопроект
28 декабря 2025, 18:28

В Киевской области молодая пара погибла от угарного газа: причиной стал автономный обогреватель

28 декабря 2025, 18:28
Читайте також
Фото: Facebook/Сергей Болвинов
Читайте також
українською мовою

В Киевской области за последние дни произошло несколько случаев отравления угарным газом, которые привели к гибели людей

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Киевской области, передает RegioNews.

В Ирпене полиция обнаружила молодую пару, которая долгое время не выходила на связь. Мужчина обратился к правоохранителям после того, как не смог дозвониться до своего брата и его девушки.

На месте происшествия полицейские нашли бездыханными молодую пару и их собаку. Предварительно установлено, что трагедия произошла из-за использования автономного газового обогревателя в квартире. Специалисты отмечают высокий риск таких приборов, особенно в условиях недостаточной вентиляции.

Специалисты советуют жителям Киевской области быть осторожными при использовании газовых приборов, регулярно проверять вентиляцию и не оставлять технику без присмотра. Своевременная реакция и соблюдение правил безопасности могут спасти жизнь.

Ранее сообщалось, в Броварах Киевской области произошел чрезвычайный случай, связанный с использованием генератора в жилом доме. Трагедия произошла из-за нарушения правил безопасности.

Киевская область угарный газ Ирпень отравление гибель
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
После встречи в Майами Зеленский и Трамп планируют позвонить по телефону европейским лидерам
28 декабря 2025, 17:05
Минимальная пенсия в Украине в 2026 году может возрасти до 25 000 грн
28 декабря 2025, 16:50
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Майами для встречи с Дональдом Трампом
28 декабря 2025, 16:17
Резня в метро: в Киеве на Контрактовой пассажир ранил двух человек во время конфликта
28 декабря 2025, 16:04
В Ивано-Франковской области перевернулся пассажирский автобус: один человек погиб и 8 травмированы
28 декабря 2025, 15:00
Объявлено перемирие: МАГАТЭ сообщает о паузе в боевых действиях на территории ЗАЭС
28 декабря 2025, 14:30
На Днепропетровщине в результате атак ранены двое мужчин, повреждены почти десять домов
28 декабря 2025, 14:00
Трагедия на водоеме в Черниговской области: мужчина погиб, провалившись под лед
28 декабря 2025, 13:45
На Черниговщине в результате обстрелов ранена 77-летняя женщина
28 декабря 2025, 13:00
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все публикации »
