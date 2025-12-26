На Київщині іномарка влетіла в електроопору: загинула людина

Ілюстративне фото

Аварія сталась 25 грудня о 23:50, на ділянці автодороги між селами Рачки та Ратуша. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

27-річний водій автомобіля Skoda Octavia не впорався з керуванням. Він виїхав на ліве узбіччя, в'їхав на ліве узбіччя, зіткнувся з електроопорою та перекинувся. Внаслідок аварії загинув 52-річний пасажир автомобіля.

"В організмі кермувальника виявлено 1,92 проміле алкоголю. Його затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Львівщині легковик виїхав з дороги та врізався в дерево. Постраждали 19-річний водій та 17-річний пасажир. Відомо, що водій керував автівкою напідпитку.