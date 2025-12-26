На Київщині легковик врізався в електроопору та перекинувся на дах: є жертви

Фото: ДСНС

ДТП сталася близько півночі 26 грудня між селами Ратуш та Рачки Білоцерківського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Водій легковика не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль вилетів з дороги, врізався в електроопору та перекинувся на дах. Стовп повалився на автівку.

В салоні авто затиснуло трьох людей. За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували з авто двох постраждалих 27 та 62 років, яких передали медикам "швидкої", а також 52-річного загиблого.

Нагадаємо, 25 грудня близько 23:10 на Рівненщині автомобіль злетів у кювет. Від отриманих травм один пасажир кросовера загинув на місці. Ще одного пасажира та водійку доставили до лікарні.