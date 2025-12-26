На Рівненщині автомобіль злетів у кювет: є загиблий та постраждалі

Фото: поліція

ДТП сталася в четвер, 25 грудня, близько 23:10 в селі Тесів Рівненського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водійка Volkswagen Touran, 38-річна жителька села Біла Криниця, не вибрала безпечної швидкості та не врахувала погодні умови, внаслідок чого автомобіль злетів у кювет.

Від отриманих травм пасажир кросовера, 45-річний житель селища Гоща, загинув на місці. Його 48-річного односельчанина та водійку медики із забоями та переломом ребра доставили до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. У водійки відібрали біологічні зразки для перевірки на стан спʼяніння.

