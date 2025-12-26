На Волині водій збив військового і втік: поліція розшукує винуватця

Ілюстративне фото: Нацполіція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія трапилася 23 грудня близько 2:00 ночі на автодорозі Н-22, неподалік с. Дерно Луцького району.

Невстановлена особа, керуючи автомобілем невідомої марки, рухаючись з Рівного в напрямку Луцька, скоїла наїзд на військовослужбовця, мешканця Луцька 1991 року народження.

З місця пригоди водій втік. Постраждалий загинув на місці.

Правоохоронні органи звертаються з проханням: якщо вам відома будь-яка інформація про ДТП, повідомте за номером 102.

