На Волині водій збив військового і втік: поліція розшукує винуватця
Правоохоронці Волинської області розшукують водій, який на смерть збив військового
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Аварія трапилася 23 грудня близько 2:00 ночі на автодорозі Н-22, неподалік с. Дерно Луцького району.
Невстановлена особа, керуючи автомобілем невідомої марки, рухаючись з Рівного в напрямку Луцька, скоїла наїзд на військовослужбовця, мешканця Луцька 1991 року народження.
З місця пригоди водій втік. Постраждалий загинув на місці.
Правоохоронні органи звертаються з проханням: якщо вам відома будь-яка інформація про ДТП, повідомте за номером 102.
