У Сумах виникла критична ситуація з опаленням
Вихідними в Україні очікується мокрий сніг, ожеледиця та сильний вітер
На Волині водій збив військового і втік: поліція розшукує винуватця
Ілюстративне фото: Нацполіція
Правоохоронці Волинської області розшукують водій, який на смерть збив військового

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія трапилася 23 грудня близько 2:00 ночі на автодорозі Н-22, неподалік с. Дерно Луцького району.

Невстановлена особа, керуючи автомобілем невідомої марки, рухаючись з Рівного в напрямку Луцька, скоїла наїзд на військовослужбовця, мешканця Луцька 1991 року народження.

З місця пригоди водій втік. Постраждалий загинув на місці.

Правоохоронні органи звертаються з проханням: якщо вам відома будь-яка інформація про ДТП, повідомте за номером 102.

Нагадаємо, на Полтавщині невідомий автомобіль збив 85-річну жінку. Він залишив її на дорозі, і просто втік із місця аварії. Постраждалу жінку госпіталізували медики. Тепер правоохоронці шукають авто та водія, який був за кермом.

