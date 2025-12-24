На Житомирщині Volkswagen влетів у вантажівку: серед постраждалих діти
Аварія сталась 24 грудня на автошляху Звягель – Баранівка, поблизу села Гульськ. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження
Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.
Як розповіли правоохоронці, Volkswagen Golf, за кермом якого була 34-річна жінка, врізався з зустрічною вантажівкою Renault Magnum, за кермом якого був місцевий житель.
Внаслідок ДТП травмувались 34-річна жінка та її пасажири: це дві дівчинки, віком 10 та 11 років, а також 54-річна жінка. Всіх постраждалих госпіталізували медики.
"Слідчі Звягельського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України", - повідомили в поліції.
