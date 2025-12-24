19:05  24 грудня
Стало відомо, як відключатимуть світло на Різдво
18:54  24 грудня
Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині
16:44  24 грудня
У Держприкордонслужбі розповіли, яка ситуація на кордоні напередодні свят
UA | RU
24 грудня 2025, 20:55

На Житомирщині Volkswagen влетів у вантажівку: серед постраждалих діти

24 грудня 2025, 20:55
Фото: Нацполіція
Аварія сталась 24 грудня на автошляху Звягель – Баранівка, поблизу села Гульськ. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Як розповіли правоохоронці, Volkswagen Golf, за кермом якого була 34-річна жінка, врізався з зустрічною вантажівкою Renault Magnum, за кермом якого був місцевий житель.

Внаслідок ДТП травмувались 34-річна жінка та її пасажири: це дві дівчинки, віком 10 та 11 років, а також 54-річна жінка. Всіх постраждалих госпіталізували медики.

"Слідчі Звягельського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Львівщині легковик виїхав з дороги та врізався в дерево. Постраждали 19-річний водій та 17-річний пасажир. Відомо, що водій керував автівкою напідпитку.

23 грудня 2025
07 серпня 2025
