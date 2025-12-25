21:59  24 грудня
На Різдво в Україні очікуються морози до -13 градусів
20:19  24 грудня
У Львові скасували відключення світла до кінця дня
18:54  24 грудня
Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині
25 грудня 2025, 12:55

На Полтавщині водій збив пенсіонерку та залишив на дорозі

25 грудня 2025, 12:55
Фото: Нацполіція
Аварія сталась 23 грудня близько 11:40 на перехресті вулиць Старшого лейтенанта Кагала – Небесної Сотні – Університетської у Кременчуці. Тепер поліція шукає водія

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Попередньо, невідомий автомобіль збив 85-річну жінку. Він залишив її на дорозі, і просто втік з місця аварії. Постраждалу жінку госпіталізували медики. Тепер правоохоронці шукають авто та водія, який був за кермом. Розпочато розслідування.

"Слідчі поліції звертаються до очевидців ДТП. Якщо вам відома будь-яка інформація щодо обставин дорожньо-транспортної пригоди, транспортного засобу або водія просимо повідомити за телефонами: +380 (98) 739-26-30 або 102", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Львівщині легковик виїхав з дороги та врізався в дерево. Постраждали 19-річний водій та 17-річний пасажир. Відомо, що водій керував автівкою напідпитку.

23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
07 серпня 2025
