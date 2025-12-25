На Полтавщині водій збив пенсіонерку та залишив на дорозі

Фото: Нацполіція

Аварія сталась 23 грудня близько 11:40 на перехресті вулиць Старшого лейтенанта Кагала – Небесної Сотні – Університетської у Кременчуці. Тепер поліція шукає водія

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Попередньо, невідомий автомобіль збив 85-річну жінку. Він залишив її на дорозі, і просто втік з місця аварії. Постраждалу жінку госпіталізували медики. Тепер правоохоронці шукають авто та водія, який був за кермом. Розпочато розслідування.

"Слідчі поліції звертаються до очевидців ДТП. Якщо вам відома будь-яка інформація щодо обставин дорожньо-транспортної пригоди, транспортного засобу або водія просимо повідомити за телефонами: +380 (98) 739-26-30 або 102", - повідомили в поліції.

