Експертиза показала, що в момент скоєння вбивства жінка мала захворювання і не усвідомлювала своїх дій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Трагедія сталася 2 липня цього року в одному з сіл Вараського району. Жінка народила вдома. Правоохоронці знайшли новонароджену дівчинку під покривалом на ліжку – без ознак життя. За висновком медиків, смерть настала внаслідок механічної асфіксії.

Породілля – 35-річна жінка – вже мала двох дітей, але була позбавлена батьківського піклування і приховувала третю вагітність від рідних.

Слідчі затримали жінку та повідомили їй про підозру за статтею 117 ККУ (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини відразу після пологів). Спочатку суд обрав їй тримання під вартою.

Відповідно до висновку експерта, під час вбивства немовляти жінка мала захворювання, не усвідомлювала свої дії та не могла керувати ними. За погодженням прокуратури слідчий подав клопотання про застосування примусових медичних заходів – госпіталізації до спеціалізованого закладу.

Днями суд задовольнив клопотання: обвинувачену перевели до спеціального закладу з надання психіатричної допомоги.

