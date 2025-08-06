Знайомство в інтернеті для мешканки іншої області закінчилося побоями та катуванням

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

За даними слідства, у липні 38-річний чоловік запросив у гості жінку з іншої області, з якою він познайомився в інтернеті. Через кілька тижнів після її приїзду він на ґрунті ревнощів почав бити та знущатися з неї.

На щастя, жінка змогла повідомити про катування доньці, яка звернулася до поліції. Правоохоронці приїхали на місце та затримали чоловіка.

Фігуранту оголосили підозру. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

За даним фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст.і 127 (катування) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від 3 до 6 років вʼязниці.

Нагадаємо, у Житомирі 17-річна дівчина вбила хлопця через ревнощі. Дівчина сама повідомила до поліції про злочин, її затримали.