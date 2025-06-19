14:19  19 червня
В Україну йде похолодання: місцями очікується +15
13:24  19 червня
На Тернопільщині із 20-ти метрової висоти впала стріла баштового крана
10:22  19 червня
На Одещині чоловік убив 72-річного батька через собаку
UA | RU
UA | RU
19 червня 2025, 18:00

На лавці перепочити не вдалося: на Дніпропетровщині чоловіка пограбував 16-річний юнак

19 червня 2025, 18:00
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Дніпропетровської області
Читайте также
на русском языке

У Синельниковому поліцейські затримали 16-річного підлітка, якого підозрюють у грабежі місцевого мешканця

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент стався на вулиці Виконкомівській, де чоловік присів на лавку перепочити. Саме в цей момент невідомий вихопив у нього мобільний телефон і втік.

Як встановили оперативники кримінальної поліції, викрадений пристрій зловмисник невдовзі здав до ломбарду. Отримані гроші він використав на власні потреби. Під час слідчих дій правоохоронці з'ясували, що хлопець раніше вже мав проблеми з законом - був притягнутий до відповідальності за майнові злочини.

Наразі юнакові оголосили про підозру у скоєнні грабежу в умовах воєнного стану. Йдеться про ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. У разі доведення провини йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Правоохоронці нагадують, що злочини, вчинені в період дії воєнного стану, мають обтяжуючі обставини та передбачають суворіше покарання. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік вкрав телефон під виглядом прохання подзвонити.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Пограбування Синельникове Дніпро поліція злочин підліток неповнолітній
Двоє водіїв під дією наркотиків: у Дніпрі зупинили автівки Volkswagen і BMW
19 червня 2025, 16:12
У Черкасах чоловік напав і пограбував пенсіонера просто на вулиці
19 червня 2025, 15:15
На Київщині судитимуть чоловіка, який хотів заробити на гуманітарній допомозі
19 червня 2025, 14:39
Всі новини »
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
Перший жіночий екіпаж 427-го полку "РАРОГ" займатиметься перехопленням ворожих дронів "Shahed"
19 червня 2025, 18:30
Окупанти знищили будинок культури у селі на Херсонщині
19 червня 2025, 18:10
На Львівщині зіткнулися легковик і вантажівка: постраждала жінка
19 червня 2025, 17:35
У них немає нічого: Порошенко закликав суд скасувати санкції проти нього
19 червня 2025, 17:20
Жителів Запоріжжя закликають доєднуватися до боротьби з небезпечною рослиною
19 червня 2025, 16:58
На Київщині потяг збив 42-річного чоловіка: машиніст не встиг загальмувати
19 червня 2025, 16:45
Війська РФ обстріляли медпункт під Херсоном: пошкоджені гараж і автівки "швидкої"
19 червня 2025, 16:25
Чекав окупантів і мріяв "випити за побєду": жителя Донеччини засудили за державну зраду
19 червня 2025, 16:17
Двоє водіїв під дією наркотиків: у Дніпрі зупинили автівки Volkswagen і BMW
19 червня 2025, 16:12
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Всі публікації »
Остап Дроздов
Анна Гін
Вадим Денисенко
Всі блоги »