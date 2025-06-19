Фото: поліція Дніпропетровської області

У Синельниковому поліцейські затримали 16-річного підлітка, якого підозрюють у грабежі місцевого мешканця

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент стався на вулиці Виконкомівській, де чоловік присів на лавку перепочити. Саме в цей момент невідомий вихопив у нього мобільний телефон і втік.

Як встановили оперативники кримінальної поліції, викрадений пристрій зловмисник невдовзі здав до ломбарду. Отримані гроші він використав на власні потреби. Під час слідчих дій правоохоронці з'ясували, що хлопець раніше вже мав проблеми з законом - був притягнутий до відповідальності за майнові злочини.

Наразі юнакові оголосили про підозру у скоєнні грабежу в умовах воєнного стану. Йдеться про ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. У разі доведення провини йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Правоохоронці нагадують, що злочини, вчинені в період дії воєнного стану, мають обтяжуючі обставини та передбачають суворіше покарання. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік вкрав телефон під виглядом прохання подзвонити.