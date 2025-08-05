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05 серпня 2025, 15:16

Залізниці, потяги та будинки ветеранів ЗСУ: СБУ викрила в різних регіонах російських агентів, які готували підпали

05 серпня 2025, 15:16
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Фото: СБУ
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У різних областях правоохоронці викрили російських агентів. Основними цілями росіян були енергооб'єкти на українській залізниці

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили в різних регіонах шістьох російських агентів, які на замовлення РФ вчиняли підпали. Основними цілями росіян були приватні оселі українських захисників та їхніх сімей, а також енергооб’єкти Укрзалізниці. Вербували агентів вони через месенджери.

У Київській області затримали трьох місцевих жителів віком від 18 до 21 року, які на замовлення ФСБ готувались підпалити помешкання ветерана ЗСУ у Василькові.

У Дніпропетровській області росіяни завербували монтажника з філії Укрзалізниці у Кам’янському районі.Спочатку він підпалював залізничне енергообладнання вздовж місцевих колій. Згодом він отримав завдання "пустити під укіс" вантажний ешелон військових. Проте ці плани правоохоронці зірвали та затримали агента.

У Вінницькій області затримали 18-річного жителя міста Гайсин. Він підпалив релейну шафу біля залізничної лінії райцентру.

На Закарпатті затримали 52-річного безробітного, який намагався на замовлення росіян знищити дві релейні шафи сигнальних установок на залізничному сполучені прикордонного регіону.

Всі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала російську агентку, яка готувала теракт у центрі Дніпра. Жінка сховала вибухівку у "тайнику", і сподівалась втекти до Одеси, але правоохоронці її викрили та запобігли теракту.

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