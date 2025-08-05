Фото: СБУ

СБУ затримала у Києві ще одного агента ФСБ. Зловмисник коригував ракетно-дронові атаки росіян по місту та шпигував за переміщенням ешелонів Сил оборони

Про це передає RegioNews із посиланням на СБУ .

Ворожі завдання виконував авербований окупантами 24‑річний ІТ‑фахівець столичного університету. Він потрапив у поле зору ФСБ, коли шукав "легкий заробіток" на телеграм‑каналах. За вказівкою російської спецслужби, молодик фіксував наслідки повітряних атак по Києву та відстежував позиції української ППО.

Агент за гроші ФСБ орендував квартири у багатоповерхівках, адреси яких заздалегідь надсилав куратор. У вікнах він встановлював камери з віддаленим доступом, щоб російські спецслужби могли спостерігати в реальному часі.

Таким чином окупанти під час комбінованих атак РФ відстежували потенційні цілі в Києві та коригували повторні удари. Одночасно росіяни намагалися через приховану онлайн‑трансляцію виявити координати українських позицій ППО.

Агент також встановлював такі самі "відеопастки" біля залізничних колій, де, за задумом ворога, могли проходити військові ешелони через столичний регіон.

Контррозвідка СБУ викрила його діяльність, задокументувала розвідувальні дії та затримала чоловіка "на гарячому" в орендованій квартирі. На місці виявили відеокамеру та вилучили телефон із доказами контактів із куратором ФСБ.

Агенту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали мобілізованого до бойової бригади Держспецтрансслужби Міноборони України, який працював на росіян. Фігурант передав російській спецслужбі геолокацію військової частини, де проходив підготовку. Також почав збирати координати сусідніх підрозділів Сил оборони, по яких окупанти планували завдати ракетних ударів.