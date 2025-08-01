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01 серпня 2025, 13:03

Двом військовим рф оголосили підозру у вбивствах і катуванні мирних жителів Бучі

01 серпня 2025, 13:03
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фото: News.un.org
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Під час розслідування воєнних злочинів у Бучі правоохоронці ідентифікували двох російських військових, підозрюваних у жорстокому поводженні з мирними мешканцями

Про це повідомляє Генеральний прокурор України, передає RegioNews.

У ході розслідування злочинів, скоєних під час окупації міста Буча, правоохоронці виявили двох військових 234-го десантно-штурмового полку Збройних сил Росії, яких підозрюють у жорстоких злочинах проти мирного населення.

Перший із них - розвідник-снайпер, який увірвався до житла місцевого мешканця та вистрілив йому в голову зі спеціалізованої гвинтівки "Вінторєз". Цей інцидент став уже четвертою підозрою, висунутою цій особі, і слідчі переконані, що найближчим часом буде винесено обвинувальний вирок.

Другий підозрюваний - старший стрілець-сапер того ж підрозділу, який без будь-яких військових підстав відкрив вогонь поруч із жінкою на вулиці, при цьому сміючись і знущаючись над нею. Цей акт насильства засвідчує безжальність і зневагу до життя цивільних.

Розслідувачі, які працювали в Бучі, підкреслюють, що бачили жахливі прояви насильства, що залишили незабутній слід у пам’яті кожного, хто став свідком цих подій. Робота з документування та ідентифікації всіх причетних до злочинів триває. Спеціальний трибунал з питань агресії проти України планує притягнути винних до відповідальності.

Раніше повідомлялося, наказав вбити 19 цивільних і 4 полонених під Бучею: повідомлено про підозру командиру зс рф. Під час тимчасової окупації Київської області у березні 2022 року російські військові здійснили низку воєнних злочинів, що призвели до загибелі десятків мирних мешканців.

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