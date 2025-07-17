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Під час тимчасової окупації частини Київської області в березні 2022 року російські військові вчинили воєнні злочини, які забрали життя десятків українців

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Слідчі встановили особу військового командира, причетного до цих подій. Йдеться про начальника штабу 5-ї окремої гвардійської танкової бригади зс рф, що входить до складу 36-ї загальновійськової армії східного військового округу.

За даними слідства, цей офіцер віддавав накази на знищення цивільних мешканців, які не мали зброї. Бойові позиції російських підрозділів були облаштовані між селами Березівка та Бузова у Бучанському районі. Саме звідти, за попередньою інформацією, окупанти відкривали вогонь по мирних людях, які намагалися виїхати із зони бойових дій.

Крім того, російські військові вбили чотирьох українських полонених. Слідство також задокументувало факти катувань місцевих мешканців: постраждалих утримували в підвальних приміщеннях без води та їжі, погрожували розстрілами, імітували страти.

Російському командиру інкримінують злочини за міжнародним гуманітарним правом. Йому загрожує найвища міра покарання - довічне ув’язнення. Слідчі продовжують збирати докази, щоб притягнути до відповідальності й інших причетних.

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