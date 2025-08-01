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01 августа 2025, 13:03

Двум военным РФ объявили подозрение в убийствах и пытках мирных жителей Бучи

01 августа 2025, 13:03
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фото: News.un.org
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В ходе расследования военных преступлений в Буче правоохранители идентифицировали двух российских военных, подозреваемых в жестоком обращении с мирными жителями

Об этом сообщает Генеральный прокурор Украины, передает RegioNews.

В ходе расследования преступлений, совершенных во время оккупации города Буча, правоохранители обнаружили двух военных 234-го десантно-штурмового полка Вооруженных сил России, подозреваемых в жестоких преступлениях против мирного населения.

Первый из них - разведчик-снайпер, ворвавшийся в жилье местного жителя и выстреливший ему в голову из специализированной винтовки "Винторез". Этот инцидент стал уже четвертым подозрением, выдвинутым этому лицу, и следователи убеждены, что в ближайшее время будет вынесен обвинительный приговор.

Второй подозреваемый – старший стрелок-сапер того же подразделения, который без каких-либо военных оснований открыл огонь рядом с женщиной на улице, при этом смеясь и издеваясь над ней. Этот акт насилия свидетельствует о безжалостности и пренебрежении к жизни гражданских.

Расследователи, работавшие в Буче, подчеркивают, что видели ужасающие проявления насилия, оставившие незабываемый след в памяти каждого, кто стал свидетелем этих событий. Работа по документированию и идентификации всех причастных к преступлениям продолжается. Специальный трибунал по агрессии против Украины планирует привлечь виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, приказал убить 19 гражданских и 4 пленных под Бучей: сообщено о подозрении командиру из РФ. Во время временной оккупации Киевской области в марте 2022 года российские военные совершили ряд военных преступлений, приведших к гибели десятков мирных жителей.

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