В НБУ очікують повернення українців з-за кордону в 2027 році

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Українці найближчим часом не повернуться додому через рішення ЄС продовжити дію механізму тимчасового захисту для українських біженців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на НБУ.

Українці, які були змушені виїхати за кордон через повномасштабну війну, навряд чи почнуть масово повертатися додому до 2027 року. Аналітики НБУ вважають, що відплив населення хоч і дещо сповільнився, однак залишається стабільно високим.

У 2025-му та 2026-му роках країну, за їхніми прогнозами, щороку залишатиме ще по 200 тисяч осіб. Таким чином, попри певне зниження темпів міграції, відтік населення триває.

Найвагомішим чинником, що заважає поверненню людей, є безпекова ситуація в країні.

Нагадаємо, згідно з результатами нещодавнього дослідження, 38% українців вже адаптувалися в інших країнах і не планують повертатися, в той час як 25% мають намір повернутися найближчим часом.