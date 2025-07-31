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31 липня 2025, 15:48

На Київщині викрили схему з закупівлі квадрокоптерів за завищеними цінами - державі завдано збитків майже 2 млн грн

31 липня 2025, 15:48
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону спільно з Бюро економічної безпеки та військовою контррозвідкою СБУ викрила схему розкрадання коштів, виділених на потреби оборони на Київщині

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Під підозрою опинилися головний бухгалтер однієї з військових частин та підприємець, які організували закупівлю квадрокоптерів за завищеними цінами через підконтрольні фізичні особи-підприємці (ФОПи).

За даними слідства, у 2023-2024 роках фігуранти створили штучну конкуренцію на тендерах, подаючи пропозиції з необґрунтовано високими цінами. На основі таких торгів між військовою частиною та "потрібними" ФОПами укладалися договори на постачання квадрокоптерів та комплектуючих - камер нічного бачення, акумуляторів, пультів управління та інших деталей.

Загалом підписано сім контрактів на суму близько 15 мільйонів гривень. Збитки державі, спричинені цією схемою, оцінюють у майже 1,9 мільйона гривень. За цим фактом головному бухгалтеру повідомлено про підозру за статтею про зловживання службовим становищем із заволодінням чужим майном.

Прокурори вже подали клопотання до суду щодо арешту підозрюваного військовослужбовця. Підприємця, який виступав посередником, оголосили у розшук та вручили повідомлення про підозру заочно. Санкції інкримінованої статті передбачають до 12 років ув'язнення з можливістю конфіскації майна.

Раніше повідомлялося, на Київщині викрили схему розкрадання на закупівлі дронів для ЗСУ на 2 млн грн. За даними слідства, організатором оборудки став начальник фінансово-економічної служби однієї з військових частин на Київщині.

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