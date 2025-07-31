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31 липня 2025, 12:19

На Київщині викрили схему розкрадання на закупівлі дронів для ЗСУ на 2 млн грн

31 липня 2025, 12:19
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Фото: БЕБ
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Правоохоронці викрили схему привласнення державних коштів, передбачених на закупівлю безпілотників для потреб Збройних Сил України

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, передає RegioNews.

За даними слідства, організатором оборудки став начальник фінансово-економічної служби однієї з військових частин на Київщині. До реалізації схеми він залучив знайомого підприємця, який через підконтрольні фірми забезпечив участь у тендері для створення видимості конкуренції. Насправді переможець закупівлі був визначений заздалегідь.

Викрито оборудку з бюджетними коштами на потреби армії

У результаті маніпуляцій із процедурою публічних закупівель дрони та комплектуючі до них придбавалися за завищеними цінами. За висновками експертів, загальна сума завищення становила майже два мільйони гривень. Таким чином, державі було завдано значної фінансової шкоди під час забезпечення армії необхідною технікою.

Слідчі вилучили докази під час обшуків

Під час досудового розслідування детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки у фігурантів провадження - за місцем їх проживання, у службових кабінетах та приміщеннях, де зберігалася документація. Правоохоронці вилучили речові докази, що підтверджують причетність до зловживань. Крім того, проведено комплекс негласних слідчих дій.

Фігуранти діяли через підставні компанії

Фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - йдеться про привласнення чи розтрату майна, вчинену шляхом зловживання службовим становищем.

Раніше повідомлялося, 13 млн грн збитків: у Київській області викрили схему розкрадання коштів. За даними слідства, до протиправної діяльності причетні керівники одного з приватних комунальних підприємств та посадовиця міської ради.

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