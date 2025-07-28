фото: Телеграм/Реальний Київ

У Київській області, неподалік села Березівка, що розташоване вздовж Житомирської траси (М06), спалахнула пожежа у приватному будинку

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

Вогонь охопив споруду в безпосередній близькості до проїжджої частини, що спричинило сильне задимлення на трасі. Через густий дим видимість на дорозі значно знизилася, що створює небезпеку для учасників дорожнього руху.

Очевидці повідомляють, що полум’я швидко поширюється, а хмари диму стеляться трасою, особливо у напрямку з Києва. У соцмережах водії закликають одне одного зменшувати швидкість, увімкнути фари та бути максимально уважними.

На місце інциденту викликано рятувальників. Поки що невідомо, чи є постраждалі, а також не уточнюється причина загоряння. Рух транспорту трасою М06 ускладнений, зокрема поблизу з’їзду до Березівки.

Обставини події з’ясовуються.

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