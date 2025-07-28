В Одесі загорівся торгівельний центр

фото: ДСНС України в Одеській області

Сьогодні вночі, 28 липня, сталася пожежа в торгівельному центрі на вулиці Середньофонтанська в Одесі

Про це повідомив пресцентр ДСНС України в Одеській області, передає RegioNews.

Займання виникло в магазині на другому поверсі торгівельного центру. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. Вогнеборці ліквідували займання на площі 80 квадратних метрів.

"Причина пожежі та збиток встановлюється", — йдеться в повідомленні.