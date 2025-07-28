15:04  28 июля
Одна из киевских улиц превратилась в реку из-за сильного ливня - видео
14:12  28 июля
В Украину идут грозы и жара: какие регионы зальет, а где будет +36
11:49  28 июля
В Тернопольской области мужчина погиб во время чистки колодца
UA | RU
UA | RU
28 июля 2025, 18:03

Пылает дом на Житомирской трассе: дым стеной, видимость почти нулевая

28 июля 2025, 18:03
Читайте також українською мовою
фото: Телеграмм/Реальный Киев
Читайте також
українською мовою

В Киевской области, неподалеку от села Березовка, расположенного вдоль Житомирской трассы (М06), вспыхнул пожар в частном доме

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

Огонь охватил сооружение в непосредственной близости к проезжей части, что повлекло за собой сильное задымление на трассе. Из-за густого дыма видимость на дороге значительно снизилась, что создает опасность для участников дорожного движения.

Очевидцы сообщают, что пламя быстро распространяется, а облака дыма стелются по трассе, особенно в направлении из Киева. В соцсетях водители призывают друг друга сбавлять скорость, включить фары и быть максимально внимательными.

На место инцидента вызваны спасатели. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие, а также не уточняется причина возгорания. Движение транспорта по трассе М06 затруднено, в частности вблизи съезда в Березовку.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, на Прикарпатье мужчина поджег квартиру своей родственницы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Житомирская область трасса Киевская область пожар дым
На Киевщине разоблачена незаконная добыча 8 тыс. тонн песка из Десны
28 июля 2025, 16:28
В Киевской области в воде обнаружили тело неизвестного мужчины
28 июля 2025, 13:00
В Одессе загорелся торговый центр
28 июля 2025, 09:40
Все новости »
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
На Буковине девять должностных лиц подозревают в растрате почти 23 млн грн
28 июля 2025, 19:30
Обстрелы Днепропетровщины: ранены три гражданских, среди них - две женщины
28 июля 2025, 19:01
В Кривом Роге мужчина взорвал гранатой жену, а потом себя – от взрыва загорелся дом
28 июля 2025, 18:37
В Днепре из-за конфликта мужчина бросил боевую гранату - поврежден дом
28 июля 2025, 18:20
В Днепропетровской области мужчина на авто переехал мотоцикл
28 июля 2025, 18:19
В Черкасской области у 40-летнего мужчины выявили склад оружия дома: что нашли во дворе
28 июля 2025, 17:54
На Днепропетровщине сторожа фермы убил бык
28 июля 2025, 17:53
Пять лет за госизмену: в Днепре осудили мужчину, который готовил удар по ТЭС и госпиталю
28 июля 2025, 17:32
Во Львовской области пограничники обнаружили у пассажирки микроавтобуса необычный груз
28 июля 2025, 17:29
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Все публикации »
Вадим Денисенко
Геннадий Друзенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »