фото: Телеграмм/Реальный Киев

В Киевской области, неподалеку от села Березовка, расположенного вдоль Житомирской трассы (М06), вспыхнул пожар в частном доме

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

Огонь охватил сооружение в непосредственной близости к проезжей части, что повлекло за собой сильное задымление на трассе. Из-за густого дыма видимость на дороге значительно снизилась, что создает опасность для участников дорожного движения.

Очевидцы сообщают, что пламя быстро распространяется, а облака дыма стелются по трассе, особенно в направлении из Киева. В соцсетях водители призывают друг друга сбавлять скорость, включить фары и быть максимально внимательными.

На место инцидента вызваны спасатели. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие, а также не уточняется причина возгорания. Движение транспорта по трассе М06 затруднено, в частности вблизи съезда в Березовку.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, на Прикарпатье мужчина поджег квартиру своей родственницы.