На Київщині чоловік напав на знайомого з ножем: йому загрожує ув'язнення
У Київській області затримали чоловіка, який вдарив знайомого ножем. Це сталось під час сварки
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
У Броварах під час сварки чоловік завдав знайомому удар ножем. Про це повідомила правоохоронцям дружина постраждалого. За її словами, 39-річний зловмисник зненацька завдав удару знайомому ножем в область шиї, після чого втік.
47-річного потерпілого госпіталізували. Поліція затримала зловмисника. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі за замах на вбивство.
Нагадаємо, раніше на Львівщині стався конфлікт між двома чоловіками. 44-річний зловмисник завдав 26-річному хлопцю кілька ударів ножем та втік. Потерпілого госпіталізували.
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