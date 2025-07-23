Фото: Нацполіція

У Київській області затримали чоловіка, який вдарив знайомого ножем. Це сталось під час сварки

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

У Броварах під час сварки чоловік завдав знайомому удар ножем. Про це повідомила правоохоронцям дружина постраждалого. За її словами, 39-річний зловмисник зненацька завдав удару знайомому ножем в область шиї, після чого втік.

47-річного потерпілого госпіталізували. Поліція затримала зловмисника. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі за замах на вбивство.

Нагадаємо, раніше на Львівщині стався конфлікт між двома чоловіками. 44-річний зловмисник завдав 26-річному хлопцю кілька ударів ножем та втік. Потерпілого госпіталізували.