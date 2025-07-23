Фото: Нацполиция

В Киевской области задержан мужчина, который ударил знакомого ножом. Это произошло во время ссоры

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Броварах во время ссоры мужчина нанес знакомому удар ножом. Об этом сообщила милиция жена пострадавшего. По ее словам, 39-летний злоумышленник неожиданно нанес удар знакомому ножом в область шеи, после чего скрылся.

47-летний пострадавший госпитализирован. Полиция задержала злоумышленника. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы за покушение на убийство.

Напомним, ранее во Львовской области произошел конфликт между двумя мужчинами. 44-летний злоумышленник нанес 26-летнему парню несколько ударов ножом и скрылся. Потерпевшего госпитализировали.