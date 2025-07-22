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У Полтаві затримали чоловіка, який напав на поліцейського. Це сталось, коли правоохоронців викликали через агресивну поведінку чоловіка

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

20 липня поліція прибула на виклик на вулицю Харківське Шосе в Полтаві. Правоохоронцям повідомили про чоловіка, який погрожував місцевому жителю розправою.

28-річний зловмисник спробував напасти на місцевого, який викликав поліцію. Правоохоронці йому завадили, і тоді він розпилив в бік поліцейських газовий балончик. У правоохоронця хімічні опіки очей.

Зараз зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру. Вирішується питання про запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше в Харкові затримали жінку, яка вдарила працівника поліції. Вона порушила правила дорожнього руху, внаслідок чого правоохоронці просили її зупинитися. Згодом жінка спробувала втекти й вдарила одного з них в обличчя.