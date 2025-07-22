Стрельба на Киевщине: мужчину ранили в авто, стрелка разыскивают

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В городе Васильков в Киевской области полиция расследует обстоятельства вооруженного нападения на местного жителя. Событие произошло вечером 21 июля, около 22:50

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, неизвестный подошел к припаркованному автомобилю Range Rover и произвел несколько выстрелов в сторону водителя. Пострадавший получил огнестрельные ранения, его госпитализировали.

Правоохранители возбудили уголовное производство по признакам покушения на умышленное убийство.

Сейчас продолжаются активные поиски стрелка, а также следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, устроившего стрельбу на улице. Причиной стало то, что он радовался победе украинского боксера.