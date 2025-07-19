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19 липня 2025, 17:35

Конфлікт у столичному ТРЦ: чоловік поранив ножем відвідувача

19 липня 2025, 17:35
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фото: Національна поліція
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У Голосіївському районі столиці поліцейські затримали чоловіка, який напав з ножем на відвідувача торгового центру

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

Зазначається, що дзвінок про пораненого місцевого мешканця надійшовдо поліції сьогодні близько 12:00.

На місці події правоохоронці встановили, що між трьома чоловіками виник конфлікт, під час якого 27-річний нападник вдарив ножем іншого учасника суперечки в ногу.

Потерпілого, 28-річного чоловіка, у тяжкому стані госпіталізували до лікарні.

Затриманого нападника доставлено до поліції. За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження.

Поліція встановлює всі обставини та мотиви злочину.

Нагадаємо, у столиці затримали чоловіка, який регулярно погрожував батькові. Одного разу зловмисник також побив сусіда та підпалив йому двері.

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