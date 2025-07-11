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11 липня 2025, 12:01

На Київщині понад 40 тисяч родин досі без світла через негоду

11 липня 2025, 12:01
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фото: Київська ОВА
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Увечері та вночі 10 липня аварійним бригадам вдалося відновити 91 повітряну лінію з 1560 пошкоджених і повернути електрику майже в 25 тисяч домівок

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

За його словами, ще близько 41 тисячі родин залишаються без електропостачання — переважно у лівобережних районах Київської області, які найбільше постраждали від стихії.

Аварійні бригади ДТЕК Київських регіональних електромереж працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити світло для кожної оселі.

У постраждалих громадах за потреби розгортаються пункти незламності, де можна зарядити телефон, скористатися Інтернетом або отримати необхідну допомогу.

Як відомо, на лівобережній частині Київщини через негоду були знеструмлені понад 57 тисяч клієнтів.

Нагадаємо, у ніч на 10 липня на Львівщині пройшли сильні дощі, через що з берегів вийшли річки Щирка та Зубра. У селах Скнилів, Зубра та Сокільники вода підтопила вулиці, житлові будинки та автомобілі.

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негода електрика Київська область пункти незламності аварійна бригада
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