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26 червня 2025, 13:59

У Києві правоохоронці викрили підпільний завод із виробництва алкогольних напоїв

26 червня 2025, 13:59
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фото: Бюро економічної безпеки
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БЕБ викрило у Києві групу осіб, які незаконно виготовляли алкогольні напої, а також транспортували, зберігали та продавали оптовими партіями спирт

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Правоохоронці встановили, що вантажні автомобілі, які використовувались для зберігання спирту, були облаштовані спеціальними резервуарами та обладнанням. Самі ж алкогольні напої виготовлялись в гаражному приміщенні. Надалі нелегальний підакцизний товар продавали на столичних ринках.

У результаті проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили понад 32 тисячі літрів спирту, три вантажні авто, обладнання та готові до продажу напої.

Орієнтовна вартість вилученого майна становить понад 7 мільйонів гривень.

Нагадаємо, на Київщині судитимуть зловмисників, які організували мережу нелегальних гральних закладів.

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