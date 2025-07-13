Під Києвом чоловік підірвав гранатою 5 поліцейських: нападника застрелили
Мешканець Київській області підірвав гранату, коли поліцейські прибули на виклик про домашнє насильство в селі Михайлівка-Рубежівка Бучанського району. Нападник загинув, пʼятеро правоохоронців постраждали
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Київській області, передає RegioNews.
Інцидент стався вчора, 12 липня. За даними слідства, близько 22:30 18-річна дівчина повідомила правоохоронцям про те, що батько погрожує її родині гранатою та вогнепальною зброєю.
Коли поліцейські ввійшли до будинку, зловмисник кинув бойову гранату в їхній бік. Правоохоронці вистрілили в бік нападника. 41-річний чоловік загинув на місці події.
"Внаслідок вибуху гранати п’ятеро працівників поліції отримали осколкові поранення. Потерпілих доставлено до лікарні для надання необхідної допомоги", — йдеться в повідомленні.
Під час обшуків у будинку фігуранта правоохоронці виявили чотири пістолети, піротехнічну гранату, мисливську рушницю та ніж. Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, сьогодні вранці співробітники Служби безпеки під час проведення спецоперації ліквідували агентів російських спецслужб, які за завданням ФСБ вбили в Києві полковника СБУ Івана Воронича. Злочинці чинили опір.