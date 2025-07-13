Під Києвом чоловік підірвав гранатою 5 поліцейських: нападника застрелили

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Мешканець Київській області підірвав гранату, коли поліцейські прибули на виклик про домашнє насильство в селі Михайлівка-Рубежівка Бучанського району. Нападник загинув, пʼятеро правоохоронців постраждали

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Київській області, передає RegioNews.

Інцидент стався вчора, 12 липня. За даними слідства, близько 22:30 18-річна дівчина повідомила правоохоронцям про те, що батько погрожує її родині гранатою та вогнепальною зброєю.

Коли поліцейські ввійшли до будинку, зловмисник кинув бойову гранату в їхній бік. Правоохоронці вистрілили в бік нападника. 41-річний чоловік загинув на місці події.

"Внаслідок вибуху гранати п’ятеро працівників поліції отримали осколкові поранення. Потерпілих доставлено до лікарні для надання необхідної допомоги", — йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у будинку фігуранта правоохоронці виявили чотири пістолети, піротехнічну гранату, мисливську рушницю та ніж. Наразі тривають слідчі дії.