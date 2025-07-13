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13 июля 2025, 17:30

Под Киевом мужчина взорвал гранатой 5 полицейских: нападавшего застрелили

13 июля 2025, 17:30
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фото: Нацполиция
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Житель Киевской области взорвал гранату, когда полицейские прибыли по вызову о домашнем насилии в селе Михайловка-Рубежовка Бучанского района. Нападавший погиб, пятеро правоохранителей пострадали

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел вчера, 12 июля. По данным следствия, около 22:30 18-летняя девушка сообщила правоохранителям о том, что отец угрожает ее семье гранатой и огнестрельным оружием.

Когда полицейские вошли в дом, злоумышленник бросил боевую гранату в их сторону. Правоохранители выстрелили в сторону нападавшего. 41-летний мужчина погиб на месте происшествия.

"В результате взрыва гранаты пятеро работников полиции получили осколочные ранения. Пострадавшие доставлены в больницу для оказания необходимой помощи", — говорится в сообщении.

Во время обысков в доме фигуранта правоохранители обнаружили четыре пистолета, пиротехническую гранату, охотничье ружье и нож. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, сегодня утром сотрудники Службы безопасности во время проведения спецоперации ликвидировали агентов российских спецслужб, которые по заданию ФСБ убили в Киеве полковника СБУ Ивана Воронича.

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стрельба оружие взрыв полиция Киевская область Граната пострадавшие домашнее насилие
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