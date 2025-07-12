На Прикарпатті чоловік "відбивав друга" від поліції та ТЦК сокирою
На Прикарпатті чоловік із сокирою погрожував поліцейському розправою. Це сталось під час спільного рейду поліції та ТЦК
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.
Інцидент стався у Калуському районі. Працівники поліції разом з представниками ТЦК проводили спільний рейд. Місцевий чоловік почав погрожувати поліцейському з сокирою.
Це сталось, коли в 56-річного чоловіка попросили перевірити документи. До місця події підійшов його односелець із сокирою. Зловмисник почав погрожувати одному з правоохоронців фізичною розправою.
"За цим фактом слідчі Калуського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Наразі вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри. Триває слідство", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше в Хмельницькому чоловік поранив ножем патрульного. Він перебував у розшуку як особа, яка ухиляється від мобілізації. Проте замість того, щоб поїхати до ТЦК, він дістав ніж та погрожував поліцейським і поранив одного із них.