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На Прикарпатті чоловік із сокирою погрожував поліцейському розправою. Це сталось під час спільного рейду поліції та ТЦК

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Інцидент стався у Калуському районі. Працівники поліції разом з представниками ТЦК проводили спільний рейд. Місцевий чоловік почав погрожувати поліцейському з сокирою.

Це сталось, коли в 56-річного чоловіка попросили перевірити документи. До місця події підійшов його односелець із сокирою. Зловмисник почав погрожувати одному з правоохоронців фізичною розправою.

"За цим фактом слідчі Калуського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Наразі вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри. Триває слідство", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Хмельницькому чоловік поранив ножем патрульного. Він перебував у розшуку як особа, яка ухиляється від мобілізації. Проте замість того, щоб поїхати до ТЦК, він дістав ніж та погрожував поліцейським і поранив одного із них.