фото: Киевская ОВА

Вечером и ночью 10 июля аварийным бригадам удалось восстановить 91 воздушную линию из 1560 поврежденных и вернуть электричество почти в 25 тысяч домов

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews .

По его словам, еще около 41 тысяч семей остаются без электроснабжения — преимущественно в левобережных районах Киевской области, наиболее пострадавших от стихии.

Аварийные бригады ДТЭК Киевских региональных электросетей работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить свет для каждого дома.

В пострадавших общинах при необходимости разворачиваются пункты несокрушимости, где можно зарядить телефон, воспользоваться Интернетом или получить необходимую помощь.

Как известно, на левобережной части Киевщины из-за непогоды были обесточены более 57 тысяч клиентов.

Напомним, в ночь на 10 июля во Львовской области прошли сильные дожди, из-за чего из берегов вышли реки Щирка и Зубра. В селах Скнилов, Зубра и Сокольники вода подтопила улицы, жилые дома и автомобили.