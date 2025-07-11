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11 июля 2025, 12:01

На Киевщине более 40 тысяч семей до сих пор без света из-за непогоды

11 июля 2025, 12:01
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фото: Киевская ОВА
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Вечером и ночью 10 июля аварийным бригадам удалось восстановить 91 воздушную линию из 1560 поврежденных и вернуть электричество почти в 25 тысяч домов

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews .

По его словам, еще около 41 тысяч семей остаются без электроснабжения — преимущественно в левобережных районах Киевской области, наиболее пострадавших от стихии.

Аварийные бригады ДТЭК Киевских региональных электросетей работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить свет для каждого дома.

В пострадавших общинах при необходимости разворачиваются пункты несокрушимости, где можно зарядить телефон, воспользоваться Интернетом или получить необходимую помощь.

Как известно, на левобережной части Киевщины из-за непогоды были обесточены более 57 тысяч клиентов.

Напомним, в ночь на 10 июля во Львовской области прошли сильные дожди, из-за чего из берегов вышли реки Щирка и Зубра. В селах Скнилов, Зубра и Сокольники вода подтопила улицы, жилые дома и автомобили.

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непогода электричество Киевская область пункты несокрушимости аварийная бригада
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