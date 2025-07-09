Фото: Укрзалізниця

Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає RegioNews.

Російські війська знову обстріляли вокзал на станції у Херсоні. Внаслідок атаки було пошкоджено будівлю багажного відділення, а також вибито кілька вікон.

Під час обстрілу у сховищі вокзалу перебували восьмеро людей. На щастя, серед них немає постраждалих.

Попри пошкодження, рух усіх поїздів у регіоні триває за звичним розкладом.

Такі дії ворога ще раз підкреслюють складну ситуацію на території Херсонщини, де цивільна інфраструктура продовжує зазнавати атак.

Нагадаємо, інклюзивність на рейках: Укрзалізниця презентувала перший безбар'єрний вагон.