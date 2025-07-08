В дендропарке в Белой Церкви обнаружили тело человека
Вечером 6 июля на водоеме в городе Белая Церковь утонул мужчина. Личность погибшего устанавливают правоохранители
Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины в Киевской области, передает RegioNews.
Известно, что тело утопленника заметили около 20:45 в водоеме на территории Дендропарка "Александрия".
"Прибыв к месту вызова с помощью спасательной лодки и веревки спасатели достали тело мужчины, лицо которого устанавливается", – говорится в сообщении.
Напомним, 5 июля в Деснянском районе Киева в озере Верхнее Выгуровское обнаружили тело молодой женщины.
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