На Киевщине спасли упавшего в колодец козленка
Во вторник днем, 27 мая, в селе Острийки Белоцерковского района чрезвычайники спасли попавшего впросак козленка.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Киевской области.
Оказалось, что козленок упал в заброшенный колодец и не мог самостоятельно выбраться. Испуганное животное находилось на глубине.
"С помощью спасательной веревки специалисты ГСЧС успешно достали малыша из колодца и передали его хозяевам", — говорится в сообщении.
Напомним, недавно в Черновцах чрезвычайники спасли собачку, которая упала в колодец.
Ранее в селе на Черниговщине спасли двух аистов, упавших в заброшенную водонапорную башню.
В Кропивницком из реки достали тело погибшего мужчиныВсе новости »
27 мая 2025, 10:27На Франковщине полиция обнаружила мертвых собак в пакетах
26 мая 2025, 11:58В Киеве мужчина застрял в вентиляционной шахте многоэтажки
26 мая 2025, 08:23
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
На Донетчине разоблачили правоохранителя, который торговал трофейным оружием
27 мая 2025, 20:00Били по голове ногами и руками: в Черкасской области двое мужчин ворвались к знакомому и ограбили его.
27 мая 2025, 19:21Искали адреналин между вагонами метро: в Киеве поймали двух зацеперов
27 мая 2025, 19:05Хотел 8 тысяч гривен: на Полтавщине мужчина жестоко убил подругу и ее сожителя
27 мая 2025, 18:47Войска РФ обстреляли Днепропетровщину: есть раненые, повреждены предприятия
27 мая 2025, 18:40Сбил человека и скрылся: в Киеве судили водителя за смертельное ДТП
27 мая 2025, 18:13На Ровенщине сгорел жилой дом: погибла женщина
27 мая 2025, 18:01В Харьковской области трактор подорвался на российской противотанковой мине
27 мая 2025, 17:35Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
27 мая 2025, 17:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Все блоги »