На Киевщине спасли упавшего в колодец козленка

фото: ГСЧС Украины в Киевской области

Во вторник днем, 27 мая, в селе Острийки Белоцерковского района чрезвычайники спасли попавшего впросак козленка.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Киевской области.

Оказалось, что козленок упал в заброшенный колодец и не мог самостоятельно выбраться. Испуганное животное находилось на глубине.

"С помощью спасательной веревки специалисты ГСЧС успешно достали малыша из колодца и передали его хозяевам", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Черновцах чрезвычайники спасли собачку, которая упала в колодец.

Ранее в селе на Черниговщине спасли двух аистов, упавших в заброшенную водонапорную башню.