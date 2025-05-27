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27 мая 2025, 19:45

На Киевщине спасли упавшего в колодец козленка

27 мая 2025, 19:45
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фото: ГСЧС Украины в Киевской области
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Во вторник днем, 27 мая, в селе Острийки Белоцерковского района чрезвычайники спасли попавшего впросак козленка.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Киевской области.

Оказалось, что козленок упал в заброшенный колодец и не мог самостоятельно выбраться. Испуганное животное находилось на глубине.

"С помощью спасательной веревки специалисты ГСЧС успешно достали малыша из колодца и передали его хозяевам", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Черновцах чрезвычайники спасли собачку, которая упала в колодец.

Ранее в селе на Черниговщине спасли двух аистов, упавших в заброшенную водонапорную башню.

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спасатели ГСЧС животные Киевская область колодец спасение
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