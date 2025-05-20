У Чернівцях врятували песика, який впав у колодязь
Інцидент стався вчора, 19 травня, у Чернівцях. Пухнастика врятували надзвичайники
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Чернівецькій області, передає RegioNews.
Виявилося, що в одному з районів міста собака впав у колодязь. Перехожі, почувши скавчання, викликали надзвичайників. Рятувальники оперативно дістали пухнастика з криниці за допомогою спеціального спорядження.
"Вже за кілька хвилин врятований вухань побіг по своїх "справах" весело махаючи хвостом", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше у селі на Чернігівщині врятували двох лелек, які впали у закинуту водонапірну вежу.
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