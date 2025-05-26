08:23  26 травня
У Києві чоловік застряг у вентиляційній шахті багатоповерхівки
07:49  26 травня
На Харківщині чоловік наклав на себе руки після жахливої ДТП
06:11  26 травня
Українські бійці знищили укриття росіян і точку запуску БпЛА на Курщині
UA | RU
UA | RU
26 травня 2025, 11:58

На Франківщині поліція знайшла мертвих собак у пакетах

26 травня 2025, 11:58
Читайте также на русском языке
фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці Івано-Франківщини розслідують жорстоке поводження з тваринами у Галичі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що мешканка міста Галич заявила про загибель тварин у приватному будинку. Жінка розповіла, що здала свою оселю в оренду "волонтерці", яка нібито використовувала будинок для перетримки тварин.

На місце події виїхали слідчі поліції. Вони виявили у будинку тіла трьох собак, що були упаковані в чорні поліетиленові пакети. Також поліцейські знайшли ще одного собаку у важкому стані — його передали ветеринарам для надання медичної допомоги.

"Волонтерки" у будинку не було. Це жінка 1999 року народження, яка утримувала власних тварин та брала собак на перетримку. Наразі її розшукує поліція.

Відкрито кримінальне провадження. Максимальне покарання за цією статтею — до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті чоловіку загрожує 8 років за жорстоке вбивство собаки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Івано-Франківська область собака жорстоке поводження з тваринами волонтерка поліція тварини
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
На Закарпатті судитимуть лісників, які зрубали дерев на понад 12 млн грн
26 травня 2025, 13:33
У Києві зареєстрували 83 випадки захворювання на гепатит А
26 травня 2025, 13:26
Прикордонники показали, як збили понад 20 ворожих БпЛА на Півночі та Півдні
26 травня 2025, 13:25
На Одещині судитимуть водія, який збив чоловіка на пішоходному переході
26 травня 2025, 13:25
Напад на працівників ТЦК у Кременчуці: двох підозрюваних затримано
26 травня 2025, 12:59
На Одещині поліцейські затримали батька із сином, які наловили риби майже на 2,5 млн грн
26 травня 2025, 12:59
На Тернопільщині мікроавтобус вилетіла в кювет: четверо постраждалих
26 травня 2025, 12:54
За тиждень українські прикордонники знищили майже 200 окупантів
26 травня 2025, 12:49
На Дніпропетровщині внаслідок пожежі постраждали чотири людини, з них дві дитини
26 травня 2025, 12:41
Нове опитування показало, скільки українців вірять в перемогу у війні
26 травня 2025, 12:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
Всі публікації »
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Всі блоги »