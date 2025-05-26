На Франківщині поліція знайшла мертвих собак у пакетах

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Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що мешканка міста Галич заявила про загибель тварин у приватному будинку. Жінка розповіла, що здала свою оселю в оренду "волонтерці", яка нібито використовувала будинок для перетримки тварин.

На місце події виїхали слідчі поліції. Вони виявили у будинку тіла трьох собак, що були упаковані в чорні поліетиленові пакети. Також поліцейські знайшли ще одного собаку у важкому стані — його передали ветеринарам для надання медичної допомоги.

"Волонтерки" у будинку не було. Це жінка 1999 року народження, яка утримувала власних тварин та брала собак на перетримку. Наразі її розшукує поліція.

Відкрито кримінальне провадження. Максимальне покарання за цією статтею — до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті чоловіку загрожує 8 років за жорстоке вбивство собаки.