На Франківщині поліція знайшла мертвих собак у пакетах
Правоохоронці Івано-Франківщини розслідують жорстоке поводження з тваринами у Галичі
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що мешканка міста Галич заявила про загибель тварин у приватному будинку. Жінка розповіла, що здала свою оселю в оренду "волонтерці", яка нібито використовувала будинок для перетримки тварин.
На місце події виїхали слідчі поліції. Вони виявили у будинку тіла трьох собак, що були упаковані в чорні поліетиленові пакети. Також поліцейські знайшли ще одного собаку у важкому стані — його передали ветеринарам для надання медичної допомоги.
"Волонтерки" у будинку не було. Це жінка 1999 року народження, яка утримувала власних тварин та брала собак на перетримку. Наразі її розшукує поліція.
Відкрито кримінальне провадження. Максимальне покарання за цією статтею — до трьох років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Закарпатті чоловіку загрожує 8 років за жорстоке вбивство собаки.