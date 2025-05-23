У Київській області працює ППО

Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано

Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова

22 травня 2025

Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися

На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?