У Київській області працює ППО
У повітряному просторі Київщини зафіксовано БПЛА, працюють сили протиповітряної оборони
Як передає RegioNews, про це у Телеграмі повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Київщині судитимуть медика, який вимагав хабар з військового.
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