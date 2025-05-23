В Киевской области работает ПВО
В воздушном пространстве Киевщины зафиксированы БПЛА, работают силы противовоздушной обороны
Как сообщает RegioNews, об этом в Телеграмме сообщает Киевская областная военная администрация.
"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киевской области будут судить медика, требовавшего взятку с военного.
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