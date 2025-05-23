176 громадян РФ володіли майже 100 гектарами землі на Київщині
Служба безпеки України виявила та конфіскувала майже 100 га сільськогосподарських угідь у Київській області, якими незаконно володіли 176 росіян
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.
"За матеріалами Служби безпеки у державну власність України повернуто майже 100 га сільськогосподарських угідь на Київщині, якими незаконно володіли громадяни РФ", - йдеться у повідомленні.
За результатами комплексних заходів Служба безпеки виявила та підтвердила наявність ділянок у щонайменше 176 мешканців країни-агресора.
Йдеться про угіддя, які росіяни отримали у власність як спадщину ще до початку повномасштабної війни.
Нагадаємо, на Київщині фермери влаштували розбірки через земельну ділянку.
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