176 громадян РФ володіли майже 100 гектарами землі на Київщині

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Служба безпеки України виявила та конфіскувала майже 100 га сільськогосподарських угідь у Київській області, якими незаконно володіли 176 росіян

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

"За матеріалами Служби безпеки у державну власність України повернуто майже 100 га сільськогосподарських угідь на Київщині, якими незаконно володіли громадяни РФ", - йдеться у повідомленні.

За результатами комплексних заходів Служба безпеки виявила та підтвердила наявність ділянок у щонайменше 176 мешканців країни-агресора.

Йдеться про угіддя, які росіяни отримали у власність як спадщину ще до початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, на Київщині фермери влаштували розбірки через земельну ділянку.