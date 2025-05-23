176 граждан РФ владели почти 100 гектарами земли в Киевской области

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Служба безопасности Украины обнаружила и конфисковала почти 100 га сельскохозяйственных угодий в Киевской области, которыми незаконно владели 176 россиян

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

"По материалам Службы безопасности в государственную собственность Украины возвращено почти 100 га сельскохозяйственных угодий в Киевской области, которыми незаконно владели граждане РФ", - говорится в сообщении.

По результатам комплексных мер Служба безопасности обнаружила и подтвердила наличие участков у не менее 176 жителей страны-агрессора.

Речь идет о угодьях, которые россияне получили в собственность как наследство еще до начала полномасштабной войны.

Напомним, в Киевской области фермеры устроили разборки через земельный участок.