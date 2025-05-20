На Київщині фермери влаштували розбірки через земельну ділянку: постраждав тракторист

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Інцидент стався 16 травня на полі в селі Копачів Обухівського району. Через конфлікт постраждав тракторист, пошкоджена техніка

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Київській області, передає RegioNews.

Попередньо, між двома аграрними підприємствами виник конфлікт щодо обробки земельних ділянок загальною площею близько 2 тисяч гектарів.

Під час конфлікту та блокування сільськогосподарських робіт постраждав 41-річний водій трактора. Окрім того, були пошкоджені колеса на двох тракторах.

"Також правоохоронці вилучили автомобіль, який перебував на місці події. Поліція встановлює власника транспортного засобу", — йдеться в повідомленні.

За фактом умисного пошкодження майна та спричинення легких тілесних ушкоджень правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, раніше на Київщині під час роботи в полі загорівся трактор.