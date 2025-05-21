На Киевщине горит объект критической инфраструктуры – Белоцерковская ТЭЦ
В среду, 21 мая, на Белоцерковской теплоэлектроцентрали вспыхнул пожар — загорелась одна из градирен
Об этом сообщают местные Telegram-каналы, передает RegioNews.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
На месте работают спасатели, причины возгорания устанавливаются.
Как известно, в декабре 2022 года Белоцерковская ТЭЦ была серьезно повреждена в результате ракетных обстрелов.
Несмотря на разрушения, зимой 2023-2024 годов она смогла обеспечить теплом жилые дома, больницы, школы и важную инфраструктуру.
В январе 2024 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приостановила действие лицензий Белоцерковской теплоэлектроцентрали на производство тепла и электричества.