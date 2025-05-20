На Тернопільщині водій Mitsubishi смертельно травмував пішохода

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

О 19:45 житель Кременецького району на трасі "Доманове-Ковель-Чернвці-Тереблече", в межах с. Старий Вишнівець, керуючи автомобілем Mitsubishi Kolt, виїхав за межі дороги та збив пішохода 1979 року народження. Чоловік загинув на місці події. Після цього авто врізалося ще й в припаркований транспортний засіб.



За даним фактом слідчі відкрили кримінальні провадження.



У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Нагадаємо, на Тернопільщині водійка Peugeot збила двох дітей.