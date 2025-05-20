Водителя, который на Киевщине насмерть сбил 10-летнего ребенка, взяли под стражу

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Правоохранители сообщили о подозрении водителю, который в Бориспольском районе насмерть сбил 10-летнюю девочку. Фигуранта заключили под стражу

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает RegioNews.

Смертельная авария произошла утром 19 мая в селе Кучаков. По данным следствия, 60-летний водитель Kia выехал на обочину и наехал на малолетнюю девочку. Ребенок скончался на месте аварии. Следователи сообщили водителю о подозрении.

"В суде подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

В настоящее время идет расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине легковушка насмерть сбила 10-летнюю девочку.