На Киевщине фермеры устроили разборки из-за земельного участка: пострадал тракторист

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Инцидент произошел 16 мая на поле в селе Копачев Обуховского района. Из-за конфликта пострадал тракторист, повреждена техника

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно, между двумя аграрными предприятиями возник конфликт по обработке земельных участков общей площадью около 2 тысяч гектаров.

В ходе конфликта и блокировки сельскохозяйственных работ пострадал 41-летний водитель трактора. Кроме того, повреждены колеса на двух тракторах.

"Также правоохранители изъяли находившийся на месте происшествия автомобиль. Полиция устанавливает владельца транспортного средства", — говорится в сообщении.

По факту умышленного повреждения имущества и нанесения легких телесных повреждений правоохранители открыли уголовное производство. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, ранее в Киевской области во время работы в поле загорелся трактор.