У Дніпрі зникла 14-річна дівчина
Поліція Дніпра розшукує 14-річну Анастасію Лапашину. Вчора, 13 травня, неповнолітня вийшла з дому в Новокодацькому районі міста та зникла
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Дніпропетровській області.
Прикмети дівчини: на вигляд 14 років, зріст близько 165 см, худорлявої статури, чорне волосся, очі зелені. Була одягнена в сіру кофту, чорні штани та чорні кросівки з білою платформою.
Правоохоронці просять громадян повідомляти будь-яку інформацію про місцеперебування зниклої дитини за телефоном: 0 (96) 884 83 94 або 102.
Нагадаємо, на Одещині розшукували 8-річного хлопчика, який 13 травня вийшов зі школи з додаткових занять і зник.
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