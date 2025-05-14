У Дніпрі зникла 14-річна дівчина

фото: Нацполіція

Поліція Дніпра розшукує 14-річну Анастасію Лапашину. Вчора, 13 травня, неповнолітня вийшла з дому в Новокодацькому районі міста та зникла

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Дніпропетровській області.

Прикмети дівчини: на вигляд 14 років, зріст близько 165 см, худорлявої статури, чорне волосся, очі зелені. Була одягнена в сіру кофту, чорні штани та чорні кросівки з білою платформою.

Правоохоронці просять громадян повідомляти будь-яку інформацію про місцеперебування зниклої дитини за телефоном: 0 (96) 884 83 94 або 102.

Нагадаємо, на Одещині розшукували 8-річного хлопчика, який 13 травня вийшов зі школи з додаткових занять і зник.