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13 мая 2025, 20:57

Смертельное ДТП в Киевской области: полиция начала расследование

13 мая 2025, 20:57
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Фото: Нацполиция
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В Киевской области произошла смертельная авария. Водитель сбил пешехода на автодороге

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Авария произошла 12 мая в 23:20 вблизи села Вита Почтовая. 34-летний водитель Skoda Oktavia ехал по автодороге Киев-Одесса. Он совершил наезд на пешехода, перебегавшего дорогу в неустановленном месте. От полученных травм потерпевший погиб на месте.

"Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по факту ДТП, повлекшее смертельные последствия (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Ровенской области задержали водителя, который во время проверки документов намеренно наехал на правоохранителя. В результате инцидента 29-летний старший лейтенант полиции получил травмы.

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