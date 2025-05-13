Фото: Нацполиция

В Киевской области произошла смертельная авария. Водитель сбил пешехода на автодороге

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Авария произошла 12 мая в 23:20 вблизи села Вита Почтовая. 34-летний водитель Skoda Oktavia ехал по автодороге Киев-Одесса. Он совершил наезд на пешехода, перебегавшего дорогу в неустановленном месте. От полученных травм потерпевший погиб на месте.

"Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по факту ДТП, повлекшее смертельные последствия (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Ровенской области задержали водителя, который во время проверки документов намеренно наехал на правоохранителя. В результате инцидента 29-летний старший лейтенант полиции получил травмы.