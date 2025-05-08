ДТП у столиці: водій не впорався з керуванням та влетів у стовп

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У четвер, 8 травня, на Лук'янівці, неподалік станції метро, сталася ДТП. Водій не впорався з керуванням та влетів у стовп

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок аварії стовп впав на контактні лінії тролейбуса, що призвело до пошкодження мережі.

У момент аварії в машині перебували водій та пасажир. На щастя, постраждалих немає.

Однак через пошкодження ліній рух низки тролейбусів в напрямку станції метро Лук'янівська тимчасово затримується.

Водіїв закликають бути обережними на цій ділянці дороги та звертати увагу на дорожні знаки.

Нагадаємо, в Нікополі Дніпропетровської області сталась смертельна ДТП із підлітками, неповнолітній водій загинув.